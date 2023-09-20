Исполком IBSF 22 сентября может рассмотреть вопрос по допуску российских бобслеистов
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Будут изучены предложения национальных федераций и исполкома, который на пятничном заседании может рассмотреть вопрос допуска россиян на международные старты, сообщает ТАСС со ссылкой на документы IBSF.
При этом уточняется, что IBSF не включила в повестку конгресса отдельным пунктом вопрос возвращения спортсменов из России.
Исполком IBSF пройдёт 22 сентября в Барселоне, 24 сентября состоится конгресс федерации.
Ранее сообщалось, что представители России поедут на конгресс Международной федерации бобслея и скелетона.