Исполком IBSF 22 сентября может рассмотреть вопрос по допуску российских бобслеистов

В Международной федерации бобслея и скелетона сообщили, что исполком IBSF на ближайшем заседании может обсудить снятие санкций со сборной России.

Будут изучены предложения национальных федераций и исполкома, который на пятничном заседании может рассмотреть вопрос допуска россиян на международные старты, сообщает ТАСС со ссылкой на документы IBSF.

При этом уточняется, что IBSF не включила в повестку конгресса отдельным пунктом вопрос возвращения спортсменов из России.

Исполком IBSF пройдёт 22 сентября в Барселоне, 24 сентября состоится конгресс федерации.

Ранее сообщалось, что представители России поедут на конгресс Международной федерации бобслея и скелетона.