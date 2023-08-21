Представители России поедут на конгресс Международной федерации бобслея и скелетона
«Федерация бобслея России получила официальное приглашение от международной федерации. На конгресс планируют поехать глава нашей федерации Анатолий Пегов, вице-президент Елена Аникина и я», — приводит слова Пархоменко ТАСС.
IBSF 16 июня аннулировала мартовское решение исполкома о временном отстранении Федерации бобслея России.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее сообщалось, что скелетонист Трегубов получил временный допуск к тренировкам.