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Представители России поедут на конгресс Международной федерации бобслея и скелетона

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Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко рассказал, что организация получила официальное приглашение принять участие в работе конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

«Федерация бобслея России получила официальное приглашение от международной федерации. На конгресс планируют поехать глава нашей федерации Анатолий Пегов, вице-президент Елена Аникина и я», — приводит слова Пархоменко ТАСС.

IBSF 16 июня аннулировала мартовское решение исполкома о временном отстранении Федерации бобслея России.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что скелетонист Трегубов получил временный допуск к тренировкам.

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