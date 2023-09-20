В «Филадельфии» заявили, что в России Мичков «должен прикусить язык и играть»

Помощник генерального менеджера «Филадельфии Флайерз» Брент Флар высказался о переходе нападающего Матвея Мичкова из СКА в «Сочи» на правах аренды.

«Матвей был крайне опустошён из-за того, что не играл. У него была цель стать лучшим снайпером. Будучи молодым парнем в России, ты должен прикусить язык и просто работать в надежде, что сможешь играть», — цитирует Флара NBC Sports Philadelphia.

В минувшем сезоне Мичков уже выступал за «Сочи» на правах аренды. Тогда в составе «леопардов» хоккеист провёл 27 встреч, в которых набрал 20 очков. Всего в КХЛ у спортсмена 43 матча и 25 очков.

Напомним, что «Филадельфия Флайерз» выбрала Мичкова под седьмым номером в первом раунде.

Ранее в США объяснили, почему СКА может назло удерживать Мичкова от перехода в НХЛ.