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Белоголовцев заявил, что у современного «Спартака» нет причин гордиться своей популярностью

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Болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев ответил на вопрос о популярности красно-белых в России.
Белоголовцев заявил, что у современного «Спартака» нет причин гордиться своей популярностью
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Спартак» — это самая популярная команда в стране. У современного клуба, может быть, нет причин гордиться этим, так как играет он не очень хорошо. Но это действительно народная команда», — цитирует Белоголовцева Metaratings.

Накануне красно-белые в гостях в матче групповой стадии Кубка России разгромили «Пари НН» (3:0). 

«Спартак» набрал 12 очков в группе D и гарантировал себе выход в четвертьфинал турнира. Далее расположились «Динамо» (пять), «Краснодар» (пять), «Пари НН» (два).

Ранее Георгий Джикия заявил, что «Спартак» выходит из кризиса.

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