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Джикия считает, что «Спартак» выходит из кризиса

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Капитан «Спартака» Георгий Джикия выразил уверенность, что у московской команды после досрочного выхода в плей-офф Пути РПЛ Кубка России по футболу началась белая полоса.

«Команда выходит из кризиса? Да, были поражения, не было результатов. Понятное дело, сейчас совсем другое настроение, это радует и движет вперёд», — цитирует Джикию ТАСС.

Красно-белые в гостях в матче групповой стадии разгромили «Пари НН» (3:0). Мячи забили Леон Классен (27-я минута), Кристофер Мартинс (92-я), Квинси Промес (90 + 6).

«Спартак» набрал 12 очков в группе D и гарантировал себе выход в четвертьфинал турнира. Далее расположились московское «Динамо» (пять), «Краснодар» (пять), «Пари НН» (два).

Ранее Юран раскритиковал судейство в матче «Пари НН» со «Спартаком» в Кубке России.

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