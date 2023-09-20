Маслов рассказал, что летом мог покинуть «Спартак»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«У нас был разговор с Абаскалем насчёт этого. Я продолжал работать так, как могу, вот и всё. Мог ли уйти летом в аренду? Наверное, мог», — цитирует Маслова «Спорт-Экспресс».
26-летний футболист 16 сентября впервые за пять матчей попал в заявку на игру чемпионата России с «Сочи» (1:0). 19 сентября Маслов вышел в стартовом составе встречи Кубка страны с «Пари НН» (3:0). Защитник не отметился результативными действиями.
Transfermarkt оценивает стоимость Маслова в €1 млн.
Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет найти новые команды для Классена и Маслова.