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Маслов рассказал, что летом мог покинуть «Спартак»

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Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Павел Маслов сообщил, что в летнее трансферное окно был близок к переходу в другой клуб.
Маслов рассказал, что летом мог покинуть «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«У нас был разговор с Абаскалем насчёт этого. Я продолжал работать так, как могу, вот и всё. Мог ли уйти летом в аренду? Наверное, мог», — цитирует Маслова «Спорт-Экспресс».

26-летний футболист 16 сентября впервые за пять матчей попал в заявку на игру чемпионата России с «Сочи» (1:0). 19 сентября Маслов вышел в стартовом составе встречи Кубка страны с «Пари НН» (3:0). Защитник не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает стоимость Маслова в €1 млн.

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет найти новые команды для Классена и Маслова.

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