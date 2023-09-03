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Metaratings: «Спартак» хочет найти новые команды для Классена и Маслова

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«Спартак» рассчитывает найти новые клубы для защитников Павла Маслова и Леона Классена до закрытия летнего трансферного окна в России.
Metaratings: «Спартак» хочет найти новые команды для Классена и Маслова
  • РИА Новости

По информации Metaratings, Масловым интересуется несколько клубов России. Красно-белые готовы не только отдать в аренду Классена, но и продать его. Препятствием является зарплата игрока, которая составляет €700 тыс.

В матче седьмого тура РПЛ красно-белые уступили «Краснодару» со счётом 0:2.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. Лидером является «Краснодар» (17).

Ранее Зарема Салихова заявила, что руководство «Спартака» разбаловало Гильермо Абаскаля.

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