Metaratings: «Спартак» хочет найти новые команды для Классена и Маслова

«Спартак» рассчитывает найти новые клубы для защитников Павла Маслова и Леона Классена до закрытия летнего трансферного окна в России.

По информации Metaratings, Масловым интересуется несколько клубов России. Красно-белые готовы не только отдать в аренду Классена, но и продать его. Препятствием является зарплата игрока, которая составляет €700 тыс.

В матче седьмого тура РПЛ красно-белые уступили «Краснодару» со счётом 0:2.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. Лидером является «Краснодар» (17).

Ранее Зарема Салихова заявила, что руководство «Спартака» разбаловало Гильермо Абаскаля.