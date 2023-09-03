Салихова считает, что руководство «Спартака» разбаловало Абаскаля

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Новый менеджерский состав сильно разбаловал тренера, появилась возможность дурить с составом. Абаскаль изначально и первые полгода был в адеквате. Теперь у него право вето на любые решения», — цитирует Салихову «СЭ».

В матче седьмого тура РПЛ красно-белые уступили «Краснодару» со счётом 0:2.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. Лидером является «Краснодар» (17 очков).

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» обсудит с Абаскалем отсутствие побед в последних матчах РПЛ.