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Салихова считает, что руководство «Спартака» разбаловало Абаскаля

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Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
Салихова считает, что руководство «Спартака» разбаловало Абаскаля
  • РИА Новости

«Новый менеджерский состав сильно разбаловал тренера, появилась возможность дурить с составом. Абаскаль изначально и первые полгода был в адеквате. Теперь у него право вето на любые решения», — цитирует Салихову «СЭ».

В матче седьмого тура РПЛ красно-белые уступили «Краснодару» со счётом 0:2.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. Лидером является «Краснодар» (17 очков).

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» обсудит с Абаскалем отсутствие побед в последних матчах РПЛ. 

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