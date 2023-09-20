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Бейл: нидерландский чемпионат и РПЛ на одном уровне

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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сравнил российский и нидерландский чемпионаты.
Бейл: нидерландский чемпионат и РПЛ на одном уровне
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Нидерландский чемпионат и РПЛ на одном уровне. Там есть «Аякс» с большими зарплатами и возможностями, здесь — «Зенит». Есть они и все остальные», — цитирует Бейла РИА Новости.

28-летний игрок выступает за самарский клуб с 2021 года. Он провёл 68 матчей, в которых забил пять мячей и отдал пять результативных передач. Контракт нидерландца рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Бейл заявил, что, возможно, задумается о получении российского паспорта через три года.

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