Бейл: нидерландский чемпионат и РПЛ на одном уровне

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сравнил российский и нидерландский чемпионаты.

«Нидерландский чемпионат и РПЛ на одном уровне. Там есть «Аякс» с большими зарплатами и возможностями, здесь — «Зенит». Есть они и все остальные», — цитирует Бейла РИА Новости.

28-летний игрок выступает за самарский клуб с 2021 года. Он провёл 68 матчей, в которых забил пять мячей и отдал пять результативных передач. Контракт нидерландца рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Бейл заявил, что, возможно, задумается о получении российского паспорта через три года.