Энрике: Рубиалес и его команда вывели федерацию Испании на очень высокий уровень
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«Основываясь на своём опыте, я считаю, что работа Рубиалеса на протяжении всех этих лет была исключительной. Он и его команда вывели федерацию на очень высокий уровень. Это была выдающаяся работа», — цитирует Энрике Marca.
Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях. Из-за скандала и отстранения от ФИФА глава подал в отставку.
Функционеру могут предъявить обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.
Ранее сообщалось, что суд запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 м.