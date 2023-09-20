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Энрике: Рубиалес и его команда вывели федерацию Испании на очень высокий уровень

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике оценил работу Луиса Рубиалеса, попавшего в крупный скандал, на посту главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Энрике: Рубиалес и его команда вывели федерацию Испании на очень высокий уровень
  • Gettyimages.ru
  • © Europa Press Sports

«Основываясь на своём опыте, я считаю, что работа Рубиалеса на протяжении всех этих лет была исключительной. Он и его команда вывели федерацию на очень высокий уровень. Это была выдающаяся работа», — цитирует Энрике Marca.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях. Из-за скандала и отстранения от ФИФА глава подал в отставку.

Функционеру могут предъявить обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

Ранее сообщалось, что суд запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 м.

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