Бакаев будет выступать за «Аль-Вахду» под 30-м номером
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Россиянин взял себе 30-й номер в новой команде.
Напомним, что игрок «Зенита» перешёл в клуб из ОАЭ на правах аренды. Опция выкупа не предусмотрена.
27-летний хавбек в составе сине-бело-голубых завоевал золотую медаль чемпионата России сезона-2022/23. В 34 матчах за «Зенит» Бакаев забил три мяча и сделал три результативные передачи во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его стоимость в €2,5 млн.
Ранее сообщалось, что гендиректор клуба из ОАЭ пояснил решение арендовать Бакаева.