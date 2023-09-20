Бакаев будет выступать за «Аль-Вахду» под 30-м номером

Стало известно, под каким номером будет выступать российский полузащитник Зелимхан Бакаев в «Аль-Вахде» из ОАЭ.

Россиянин взял себе 30-й номер в новой команде.

Напомним, что игрок «Зенита» перешёл в клуб из ОАЭ на правах аренды. Опция выкупа не предусмотрена.

27-летний хавбек в составе сине-бело-голубых завоевал золотую медаль чемпионата России сезона-2022/23. В 34 матчах за «Зенит» Бакаев забил три мяча и сделал три результативные передачи во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его стоимость в €2,5 млн.

Ранее сообщалось, что гендиректор клуба из ОАЭ пояснил решение арендовать Бакаева.