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Президент UFC пообещал организовать третий бой между Шевченко и Грассо

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Президент UFC Дана Уайт сообщил о проведении третьего поединка между киргизкой Валентиной Шевченко и мексиканкой Алексой Грассо.
Президент UFC пообещал организовать третий бой между Шевченко и Грассо
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Нужно устроить им ещё один реванш. Это просто необходимо сделать. Так мы и поступим. Это правильное решение. Это именно тот бой, который должен случиться», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Поединок продлился все пять раундов и завершился ничьей. Таким образом, мексиканская спортсменка сохранила титул чемпионки UFC.

Первая встреча девушек, которая состоялась в марте 2023-го, закончилась победой Грассо.

Ранее сообщалось, что Грассо назвала себя победительницей поединка с Шевченко.

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