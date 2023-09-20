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Пономарёв — о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: это временное правительство

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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал лидерство «Краснодара» в турнирной таблице чемпионата России по футболу.
Пономарёв — о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: это временное правительство
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Краснодар» обязательно споткнётся. «Крылья» тоже скатятся вниз. Впереди будут «Зенит», «Динамо» и, возможно, «Спартак». Эти клубы определяют погоду в РПЛ. Пока там временное правительство», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

После восьми туров чемпионата России лидером турнирной таблицы является «Краснодар», набрав 18 очков. Далее расположился «Зенит», у которого 17 баллов. Тройку лучших замыкают «Крылья Советов» (15).

Ранее Станислав Бессмертный заявил, что долгий перелёт и дорога в Краснодар сказались на игре «Динамо».

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