Пономарёв — о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: это временное правительство
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«Краснодар» обязательно споткнётся. «Крылья» тоже скатятся вниз. Впереди будут «Зенит», «Динамо» и, возможно, «Спартак». Эти клубы определяют погоду в РПЛ. Пока там временное правительство», — цитирует Пономарёва Betonmobile.
После восьми туров чемпионата России лидером турнирной таблицы является «Краснодар», набрав 18 очков. Далее расположился «Зенит», у которого 17 баллов. Тройку лучших замыкают «Крылья Советов» (15).
Ранее Станислав Бессмертный заявил, что долгий перелёт и дорога в Краснодар сказались на игре «Динамо».