Хлусевич считает необходимыми сборы национальной команды России в условиях санкций
«Сборы надо проводить в любом случае, нам нужно сыгрываться, прибавляется много новых ребят», — цитирует Хлусевича «Спорт-Экспресс».
22-летний игрок признался, что довольно тяжело переживает отстранение российских сборных и клубов от международных турниров.
«Хочется играть на уровне чемпионата мира или хотя бы в отборе чемпионата Европы. Но что поделаешь, такая ситуация, мы не можем на неё никак повлиять», — добавил Хлусевич.
12 сентября сборная России сыграла вничью с Катаром. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1.
Также команда Валерия Карпина провела два матча с олимпийской сборной Египта. Первая игра завершилась вничью (1:1), а второй матч россияне проиграли (1:2).
Ранее генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан не исключил проведение товарищеского матча с Россией в октябре.