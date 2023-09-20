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Хлусевич считает необходимыми сборы национальной команды России в условиях санкций

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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич уверен, что не стоит отказываться от проведения учебно-тренировочных сборов и товарищеских матчей сборной России в условиях изоляции.

«Сборы надо проводить в любом случае, нам нужно сыгрываться, прибавляется много новых ребят», — цитирует Хлусевича «Спорт-Экспресс».

22-летний игрок признался, что довольно тяжело переживает отстранение российских сборных и клубов от международных турниров.

«Хочется играть на уровне чемпионата мира или хотя бы в отборе чемпионата Европы. Но что поделаешь, такая ситуация, мы не можем на неё никак повлиять», — добавил Хлусевич.

12 сентября сборная России сыграла вничью с Катаром. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1.

Также команда Валерия Карпина провела два матча с олимпийской сборной Египта. Первая игра завершилась вничью (1:1), а второй матч россияне проиграли (1:2).

Ранее генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан не исключил проведение товарищеского матча с Россией в октябре.

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