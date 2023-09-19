Пиоли: «Милан» разочарован ничьей с «Ньюкаслом»
«Мы разочарованы, потому что когда вы показываете такую игру, то должны побеждать. Наше выступление было во всех отношениях хорошим, но мы хотели победить. Наша цель — выйти из этой группы, и мы хотели начать с положительной ноты», — приводит слова Пиоли пресс-служба УЕФА.
Игра первого тура группы F на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 0:0.
Главный судья встречи Хосе Санчес Мартинес из Испании показал четыре жёлтые карточки игрокам итальянской команды и одну — футболистам английского клуба.
«Милан» в следующем матче 4 октября сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией». «Ньюкасл» в этот же день примет на своём поле «Пари Сен-Жермен».
Ранее сообщалось, что болельщик «Ньюкасла» получил ножевое ранение перед матчем ЛЧ с «Миланом».