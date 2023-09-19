Пиоли: «Милан» разочарован ничьей с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о ничьей с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов.

«Мы разочарованы, потому что когда вы показываете такую игру, то должны побеждать. Наше выступление было во всех отношениях хорошим, но мы хотели победить. Наша цель — выйти из этой группы, и мы хотели начать с положительной ноты», — приводит слова Пиоли пресс-служба УЕФА.

Игра первого тура группы F на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 0:0.

Главный судья встречи Хосе Санчес Мартинес из Испании показал четыре жёлтые карточки игрокам итальянской команды и одну — футболистам английского клуба.

«Милан» в следующем матче 4 октября сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией». «Ньюкасл» в этот же день примет на своём поле «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что болельщик «Ньюкасла» получил ножевое ранение перед матчем ЛЧ с «Миланом».