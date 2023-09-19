Абаскаль назвал Промеса лучшим игроком в России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказал мнение, что нападающий Квинси Промес является лучшим игроком в России.

«Для меня Промес однозначно лучший игрок в России. Но нужно отметить и всю команду, которая ему помогает. В моей карьере это один из лучших футболистов, с кем я работал. Квинси добился этих высот благодаря профессионализму, отношению к делу и качествам. Это действительно хороший игрок», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

В составе «Спартака» мячи забили Леон Классен (27-я минута), Кристофер Мартинс (92-я), Квинси Промес (90 + 6).

Таким образом, «Спартак» набрал 12 очков и гарантировал себе выход в четвертьфинал турнира. «Пари НН» с двумя очками располагается на последней строчке.

Ранее Юран раскритиковал судейство в матче «Пари НН» со «Спартаком» в Кубке России.