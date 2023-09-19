Гендиректор «ВТБ Арены» заявил о готовности принять матч России и Камеруна

Генеральный директор «ВТБ Арены» Андрей Лунтовский высказался о готовности предоставить стадион для матча между сборными России и Камеруна.

«Если от РФС поступит запрос на проведение матча сборных России и Камеруна, мы готовы предоставить поле «ВТБ Арены». График мероприятий комплекса достаточно плотный, но на 12 октября у нас не запланировано никаких активностей», — цитирует Лунтовского «Спорт-Экспресс».

По информации инсайдера Ивана Карпова, РФС договорился с федерацией Камеруна о проведении товарищеского матча между командами. Встреча запланирована на 12 или 16 октября.

Отмечается, что игра пройдёт в России, но не в «Лужниках», так как там в это время будут менять поле.

Ранее в Камеруне ответили на вопрос о товарищеском матче со сборной России.