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Абаскаль — о победе над «Пари НН» в КР: «Спартак» провёл серьёзную игру

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о победе над «Пари НН» в Кубке России.
Абаскаль — о победе над «Пари НН» в КР: «Спартак» провёл серьёзную игру
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«Мы, конечно же, довольны. Мы вышли в следующий этап с первого места. Особенно важно, что мы во второй раз подряд не пропустили голов. Это отрадно и важно для команды. В целом команда провела серьёзную игру, показала хорошее отношение с первой по 90‑ю минуту, контролировали игру. Все показали нужную самоотдачу», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

В составе «Спартака» мячи забили Леон Классен (27-я минута), Кристофер Мартинс (92-я), Квинси Промес (90 + 6).

Таким образом, «Спартак» набрал 12 очков и гарантировал себе выход в четвертьфинал турнира. «Пари НН» с двумя очками располагается на последней строчке.

Ранее «Краснодар» обыграл «Динамо» в серии пенальти в матче Кубка России.

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