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Газзаев: в игре с Камеруном есть возможность стабилизировать состав

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал информацию о возможном товарищеском матче сборной России с Камеруном.
Газзаев: в игре с Камеруном есть возможность стабилизировать состав
  • РИА Новости

«Надо пользоваться любой возможностью проверить силы. В игре с Камеруном есть возможность стабилизировать состав. Из этих кандидатов надо выбрать футболистов, которые будут вызываться стабильно и проведут игру с Камеруном», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

По информации инсайдера Ивана Карпова, РФС договорился с федерацией Камеруна о проведении товарищеского матча между командами. Встреча запланирована на 12 или 16 октября.

Отмечается, что игра пройдёт в России, но не в «Лужниках», так как там в это время будут менять поле.

Ранее в Камеруне ответили на вопрос о товарищеском матче со сборной России.

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