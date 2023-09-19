Узнать больше

Воробьёв: Мансилья и Перес уже наполовину русские

Короткая ссылка
Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв рассказал об атмосфере в команде.
Воробьёв: Мансилья и Перес уже наполовину русские
  • РИА Новости

«Видите, какая атмосфера! Это залог успеха. Латиноамериканцы отвечают за атмосферу в команде? Все отвечают. Мансилья уже хорошо говорит на русском, Перес учит каждый день. Мансилья и Перес уже наполовину русские», — цитирует Воробьёва «Чемпионат».

26-летний Мансилья в семи матчах забил один мяч и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

Перес перешёл в «Оренбург» в декабре 2022 года из «Лануса». В текущем сезоне он сыграл в десяти матчах во всех турнирах, забил один мяч и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что в «Оренбурге» займутся оформлением паспортов России для легионеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить