Воробьёв: Мансилья и Перес уже наполовину русские

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв рассказал об атмосфере в команде.

«Видите, какая атмосфера! Это залог успеха. Латиноамериканцы отвечают за атмосферу в команде? Все отвечают. Мансилья уже хорошо говорит на русском, Перес учит каждый день. Мансилья и Перес уже наполовину русские», — цитирует Воробьёва «Чемпионат».

26-летний Мансилья в семи матчах забил один мяч и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

Перес перешёл в «Оренбург» в декабре 2022 года из «Лануса». В текущем сезоне он сыграл в десяти матчах во всех турнирах, забил один мяч и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что в «Оренбурге» займутся оформлением паспортов России для легионеров.