Волков: ворвусь в гонку за чемпионским поясом UFC

Российский боец тяжёлого веса UFC Александр Волков заявил, что готов ворваться в гонку за пояс организации после паузы.

«Эмоции после боя поутихли. Сейчас немного передохну, буквально пару недель, восстановлюсь и с новыми силами ворвусь в гонку за чемпионским поясом. Скриньте», — написал Волков в социальных сетях.

Волков победил австралийца Туивасу на турнире UFC 293. Бой завершился сабмишном во втором раунде. На счету россиянина теперь 37 побед и десять поражений. У Туивасы — 14 побед и шесть поражений.

Россиянин поднялся с седьмой строчки на шестую, в то время как австралиец опустился на восьмое место.

Ранее менеджер Волкова сообщил, что следующий бой россиянина в UFC станет реваншем.