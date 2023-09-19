Узнать больше

Защитник «Спартака» Хлусевич: агент говорил, что было предложение от «Болоньи»

Короткая ссылка
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, о предложении от «Болоньи» в летнее трансферное окно.
Защитник «Спартака» Хлусевич: агент говорил, что было предложение от «Болоньи»
  • РИА Новости

«Агент говорил, что было предложение от «Болоньи». Трансферное окно в Европе закрылось, и сейчас уже нет смысла лишний раз спрашивать. Клуб подобные дела решает с моим агентом, а я в них никогда не лезу», — цитирует Хлусевича «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Хлусевич забил два мяча и отдал одну результативную передачу в девяти матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее в «Спартаке» объяснили, почему Литвинов, Зобнин и Селихов пропустят матч с «Пари НН».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить