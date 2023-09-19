Защитник «Спартака» Хлусевич: агент говорил, что было предложение от «Болоньи»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, о предложении от «Болоньи» в летнее трансферное окно.

«Агент говорил, что было предложение от «Болоньи». Трансферное окно в Европе закрылось, и сейчас уже нет смысла лишний раз спрашивать. Клуб подобные дела решает с моим агентом, а я в них никогда не лезу», — цитирует Хлусевича «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Хлусевич забил два мяча и отдал одну результативную передачу в девяти матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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