Радионова: в программах Туктамышевой видна грусть

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова оценила новые программы фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«В её нынешних программах видна грусть, лирика. Мне кажется, они олицетворяют её внутреннее состояние. Я ей желаю найти желание и дальше радовать нас на соревнованиях. Её очень любят болельщики», — цитирует Радионову РИА Новости.

17 сентября фигуристка сообщила, что примет участие в двух этапах Гран-при России — в Красноярске и Москве.

Под руководством заслуженного тренера России Алексея Мишина 26-летняя спортсменка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

Ранее Татьяна Мишина заявила, что Туктамышева — взрослый человек, который взвешивает свои силы.