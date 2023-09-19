Анчелотти считает «Ман Сити» фаворитом в Лиге чемпионов
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«Сити» — фаворит на победу, потому что команда выиграла Лигу чемпионов в прошлом сезоне и имеет практически тот же самый состав», — цитирует тренера El Chiringuito TV.
«Манчестер Сити» является действующим победителем турнира.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Унионом». Игра пройдёт 20 сентября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» может понести наказание за нарушение регламента УЕФА.