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Анчелотти считает «Ман Сити» фаворитом в Лиге чемпионов

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему считает «Манчестер Сити» фаворитом в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
Анчелотти считает «Ман Сити» фаворитом в Лиге чемпионов
  • Gettyimages.ru

«Сити» — фаворит на победу, потому что команда выиграла Лигу чемпионов в прошлом сезоне и имеет практически тот же самый состав», — цитирует тренера El Chiringuito TV.

«Манчестер Сити» является действующим победителем турнира.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Унионом». Игра пройдёт 20 сентября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» может понести наказание за нарушение регламента УЕФА.

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