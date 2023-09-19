Узнать больше

Sport1: «Бавария» работает над расторжением контракта с Нагельсманом, чтобы тренер мог возглавить сборную Германии

Короткая ссылка
«Бавария» ведёт работу над расторжением контракта со своим бывшим тренером Юлианом Нагельсманом, чтобы специалист имел возможность заключить контракт с Немецким футбольным союзом (DFB).
Sport1: «Бавария» работает над расторжением контракта с Нагельсманом, чтобы тренер мог возглавить сборную Германии
  • Gettyimages.ru

По информации Sport1, тренер готов возглавить сборную Германии и подготовить команду к выступлению на домашнем чемпионате Европы — 2024. Ради этого Нагельсман откажется от нескольких миллионов, положенных ему по контракту с «Баварией».

10 сентября Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии. Он возглавлял команду с 2021 года.

Ранее сообщалось, что немецкий футбольный союз ждёт решения Нагельсмана по работе в сборной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить