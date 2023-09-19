Sport1: «Бавария» работает над расторжением контракта с Нагельсманом, чтобы тренер мог возглавить сборную Германии
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По информации Sport1, тренер готов возглавить сборную Германии и подготовить команду к выступлению на домашнем чемпионате Европы — 2024. Ради этого Нагельсман откажется от нескольких миллионов, положенных ему по контракту с «Баварией».
10 сентября Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии. Он возглавлял команду с 2021 года.
Ранее сообщалось, что немецкий футбольный союз ждёт решения Нагельсмана по работе в сборной.