Агент Миранчука сообщил, что контракт игрока с «Аталантой» рассчитан до конца сезона-2024/25
- Gettyimages.ru
«Информация о том, что контракт заканчивается следующим летом, неправильная. У него два сезона. Transfermarkt — своеобразная информационная база», — цитирует агента «Спорт день за днём».
Напомним, что Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Миранчук впервые в сезоне Серии А вошёл в заявку «Аталанты» на матч.