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Агент Миранчука сообщил, что контракт игрока с «Аталантой» рассчитан до конца сезона-2024/25

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Агент Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, назвал дату, когда истекает контракт его клиента с клубом.
Агент Миранчука сообщил, что контракт игрока с «Аталантой» рассчитан до конца сезона-2024/25
  • Gettyimages.ru

«Информация о том, что контракт заканчивается следующим летом, неправильная. У него два сезона. Transfermarkt — своеобразная информационная база», — цитирует агента «Спорт день за днём».

Напомним, что Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Миранчук впервые в сезоне Серии А вошёл в заявку «Аталанты» на матч.

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