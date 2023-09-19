Агент Миранчука сообщил, что контракт игрока с «Аталантой» рассчитан до конца сезона-2024/25

Агент Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, назвал дату, когда истекает контракт его клиента с клубом.

«Информация о том, что контракт заканчивается следующим летом, неправильная. У него два сезона. Transfermarkt — своеобразная информационная база», — цитирует агента «Спорт день за днём».

Напомним, что Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Миранчук впервые в сезоне Серии А вошёл в заявку «Аталанты» на матч.