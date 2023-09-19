Футболистка Эрмосо заявила, что не понимает непопадания в сборную Испании

Футболистка сборной Испании Дженни Эрмосо отреагировала на своё непопадание в состав национальной команды на матчи Лиги наций.

«Ситуация была создана людьми, которые до сих пор продолжают принимать решения в RFEF. На пресс-конференции было сообщено, что они не вызывают меня для того, чтобы защитить. Защитить от чего? Или от кого?» — написала Эрмосо в соцсетях.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения глава RFEF Луис Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Функционеру могут предъявить обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет. Рубиалес уже подал в отставку.

Ранее сообщалось, что руководство RFEF планирует подать в суд на игроков женской сборной Испании.