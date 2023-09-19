Умер заслуженный тренер СССР и России Виталий Дубко

На 88-м году жизни скончался почётный гражданин Краснодара, заслуженный тренер СССР и России Виталий Дубко. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Тимченко отметил, что Дубко много сил вложил в развитие спорта в Краснодарском крае, пишет «Кубань 24».

«Виталий Фёдорович раскрыл талант многих спортсменов, подготовил первых в истории олимпийских чемпионов по прыжкам на батуте», — сказал министр. Он принёс соболезнования родным и близким Дубко.

Виталий Дубко за 50 лет подготовил более 100 чемпионов. Среди них — победители Олимпийских игр Александр Москаленко и Ирина Караваева. В 2000 году Международная федерация прыжков на батуте признала Дубко лучшим тренером XX века.

Ранее сообщалось, что бывший советский конькобежец Владимир Кащей скончался на 75‑м году жизни.