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Матыцин отметил работу ЦСКА в формировании системы российского спорта

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что спортивное общество ЦСКА ведёт важную работу по формированию стабильной системы отечественного спорта.
Матыцин отметил работу ЦСКА в формировании системы российского спорта
  • РИА Новости

«ЦСКА всегда был в авангарде спорта и стоял на защите рубежей нашей родины и в военное, и в мирное время. Мы гордимся, что армейцы завоевали более 400 золотых олимпийских медалей, более 1,7 тыс. наград высшего достоинства на чемпионатах мира по различным видам спорта. Сегодня эти традиции продолжаются. ЦСКА ведёт нужную и важную работу по формированию стабильной системы отечественного спорта, а присущее в клубе уважение к истории и каждому человеку является очень важным, цементирующим звеном этой системы», — заявил министр.

19 сентября в Государственной думе состоялось открытие выставки, посвященной 100-летнему юбилею ЦСКА, — «ЦСКА — 100 лет побед».

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ждёт участия спортсменов ЦСКА в Олимпийских играх.

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