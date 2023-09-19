Поздняков заявил, что ждёт участия спортсменов ЦСКА в Олимпиаде

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем спортсмены, представляющие спортивное общество ЦСКА, смогут участвовать в Олимпийских играх.

«Как представителю ЦСКА мне вдвойне приятно, что я застал 100-летний красивый юбилей родного клуба. По статистике, на двух последних Олимпиадах сборная России на 43% состояла из спортсменов ЦСКА. Это говорит о том, что клуб не только сохранил, но и приумножил спортивные традиции. ЦСКА сыграл ключевую роль в начале 90-х годов, не позволил полностью развалиться спортивной составляющей, вёл централизованную подготовку.

И сегодня армейцы находятся в авангарде российского спорта. Видимо, поэтому именно с атлетами ЦСКА связаны те несправедливые и незаконные санкции, которые ввёл МОК. Налицо недобросовестная конкуренция. Но, безусловно, мы не будем просто смотреть на это. Мы будем доказывать нашим коллегам из Лозанны ущербность и ошибочность их действий. Уверен, что спортсмены ЦСКА в ближайшей перспективе выйдут на олимпийские стадионы и будут, как и прежде, отстаивать честь российского флага», — заявил Поздняков.

19 сентября в Государственной думе состоялось открытие выставки, посвященной 100-летнему юбилею ЦСКА, — «ЦСКА — 100 лет побед».

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что около 180 российских спортсменов могут принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.