Поздняков назвал шизофренией отказ украинского борца делать фото с россиянином

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на решение украинского борца Василия Михайлова об отказе фотографироваться на пьедестале с россиянином Ахмедом Усмановым на чемпионате мира по борьбе 2023 года в Белграде (Сербия).

«Первый случай был на Олимпийских играх в Токио, когда украинская спортсменка вынуждена была осудить своё поведение за фото с россиянкой. С того момента шизофрения продолжается», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

18 сентября российский борец стал чемпионом мира в весовой категории до 79 кг, Михайлов завоевал бронзу. После церемонии награждения призёры собрались для совместной фотографии. К Усманову подошли завоевавший серебряную медаль грузин Владимир Гамкрелидзе и обладатель бронзы иранец Мохаммад Ноходиларими. Украинец отказался от фотографии.

Ранее сообщалось, что российский борец Абасгаджи Магомедов стал серебряным призёром на чемпионате мира по борьбе 2023 года в Белграде.