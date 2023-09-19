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Надаль заявил о желании стать президентом «Реала»

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что хотел бы когда-нибудь стать президентом мадридского «Реала».
Надаль заявил о желании стать президентом «Реала»
  • Gettyimages.ru

«Я бы хотел стать президентом «Реала». Но в данный момент мне нечего сказать, потому что у клуба уже есть лучший из возможных президентов», — приводит слова Надаля Marca со ссылкой на Movistar.

Действующим главой мадридского клуба с 2000 года является 76-летний испанец Флорентино Перес.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти превзошёл достижение экс-наставника «сливочных» Зинедина Зидана по количеству побед во главе мадридского клуба.

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