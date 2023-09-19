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В Торонто состоялся первый в истории драфт Профессиональной женской хоккейной лиги

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Первый в истории драфт североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) состоялся в Торонто (Канада).
В Торонто состоялся первый в истории драфт Профессиональной женской хоккейной лиги

Минувшей ночью клубы PWHL выбирали игроков в 15 раундах. Для драфта не были доступны хоккеистки, которых команды ранее подписали в качестве свободных агентов.

В список хоккеисток, доступных для драфта, вошли 268 игроков из 17 стран. Россиянок в нём не было.

Чемпионат стартует в январе 2024 года. В лиге сыграют клубы из Монреаля, Оттавы, Торонто, Нью-Йорка, Бостона и Миннесоты.

Ранее сообщалось, что клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выбрали 19 россиян на драфте 2023 года.

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