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Бензема: саудовская лига на пути к тому, чтобы стать лучшей в мире

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Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема высказался об уровне чемпионата Саудовской Аравии.

«Чемпионат Саудовской Аравии находится на пути к тому, чтобы стать лучшей лигой в мире. Но количество иностранных игроков в каждой команде должно расти, чтобы лига развивалась дальше», — цитирует Бензема Kora11.

Летом француз покинул «Реал» на правах свободного агента. Он подписал двухлетний контракт с «Аль-Иттихадом». За этот период игрок получит €200 млн.

В чемпионате Саудовской Аравии выступает также пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

Ранее технический директор лиги Саудовской Аравии Майкл Эменало отреагировал на сравнения с Суперлигой Китая.

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