Бензема: саудовская лига на пути к тому, чтобы стать лучшей в мире
«Чемпионат Саудовской Аравии находится на пути к тому, чтобы стать лучшей лигой в мире. Но количество иностранных игроков в каждой команде должно расти, чтобы лига развивалась дальше», — цитирует Бензема Kora11.
Летом француз покинул «Реал» на правах свободного агента. Он подписал двухлетний контракт с «Аль-Иттихадом». За этот период игрок получит €200 млн.
В чемпионате Саудовской Аравии выступает также пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду.
Ранее технический директор лиги Саудовской Аравии Майкл Эменало отреагировал на сравнения с Суперлигой Китая.