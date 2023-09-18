Червиченко — о словах Абаскаля про Литвинова: сказки Венского леса

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на ситуацию между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и наставником красно-белых Гильермо Абаскалем по поводу участия полузащитника Руслана Литвинова в товарищеском матче национальной команды с травмой.

«Я смотрел игру сборной России с Катаром. Особых задач у команды не было, поскольку этот матч ничего не решал. Вы никуда не выходите, никаких очков не получите, не надо играть на жилах или уколах. Литвинов — человек взрослый, у него есть рот, и он может сказать, что травмирован. А если рта нет, способен руками показать. Когда футболист чувствует себя неважно, то говорит тренеру: «Замените меня» или вообще — «Я не могу выйти на поле». Ну а если никто, кроме Абаскаля, не видел данное повреждение воочию, то это, наверное, сказки Венского леса», — сказал он RT.

Ранее Валерий Кечинов заявил, что Литвинов не смог бы с травмой сыграть за сборную России.