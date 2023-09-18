Узнать больше

Червиченко — о словах Абаскаля про Литвинова: сказки Венского леса

Короткая ссылка
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на ситуацию между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и наставником красно-белых Гильермо Абаскалем по поводу участия полузащитника Руслана Литвинова в товарищеском матче национальной команды с травмой.

«Я смотрел игру сборной России с Катаром. Особых задач у команды не было, поскольку этот матч ничего не решал. Вы никуда не выходите, никаких очков не получите, не надо играть на жилах или уколах. Литвинов — человек взрослый, у него есть рот, и он может сказать, что травмирован. А если рта нет, способен руками показать. Когда футболист чувствует себя неважно, то говорит тренеру: «Замените меня» или вообще — «Я не могу выйти на поле». Ну а если никто, кроме Абаскаля, не видел данное повреждение воочию, то это, наверное, сказки Венского леса», — сказал он RT.

Ранее Валерий Кечинов заявил, что Литвинов не смог бы с травмой сыграть за сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить