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Украинец Михайлов не стал фотографироваться с Усмановым на награждении чемпионата мира

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Украинский борец Василий Михайлов отказался фотографироваться с россиянином Ахмедом Усмановым на церемонии награждения чемпионата мира 2023 года в Белграде.
Украинец Михайлов не стал фотографироваться с Усмановым на награждении чемпионата мира
  • AP

Украинец, завоевавший бронзу, не поднялся на подиум для общей фотографии. Усманов выиграл соревнования, завоевав для России первое золото на этом мировом первенстве.

Россиянин в финальной схватке одолел грузина Владимери Гамкрелидзе.

Напомним, что чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. В апреле исполком Объединённого мира борьбы допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что участие Абдулрашида Садулаева в схватке за бронзу будет зависеть от вердикта врачей.

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