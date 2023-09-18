Украинец Михайлов не стал фотографироваться с Усмановым на награждении чемпионата мира
- AP
Украинец, завоевавший бронзу, не поднялся на подиум для общей фотографии. Усманов выиграл соревнования, завоевав для России первое золото на этом мировом первенстве.
Россиянин в финальной схватке одолел грузина Владимери Гамкрелидзе.
Напомним, что чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. В апреле исполком Объединённого мира борьбы допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.
Ранее сообщалось, что участие Абдулрашида Садулаева в схватке за бронзу будет зависеть от вердикта врачей.