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Тарасова: российских фигуристов уже можно отправить на чемпионат мира

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила форму российских фигуристов перед стартом сезона.

«Кого-то отдельно выделить не могу, но мне кажется, что фигуристы находятся в хорошей форме, их уже можно было бы отправить на чемпионат мира. Понятно, что это только старт сезона, и они ещё будут добавлять», — цитирует Тарасову ТАСС.

16 и 17 сентября в Москве на арене «Мегаспорт» состоялись контрольные прокаты кандидатов в сборную России.

Международный союз конькобежцев (ISU) 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24. 

Ранее Александр Жулин заявил, что его фигуристы хорошо себя показали на прокатах.

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