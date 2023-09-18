Тарасова: российских фигуристов уже можно отправить на чемпионат мира
«Кого-то отдельно выделить не могу, но мне кажется, что фигуристы находятся в хорошей форме, их уже можно было бы отправить на чемпионат мира. Понятно, что это только старт сезона, и они ещё будут добавлять», — цитирует Тарасову ТАСС.
16 и 17 сентября в Москве на арене «Мегаспорт» состоялись контрольные прокаты кандидатов в сборную России.
Международный союз конькобежцев (ISU) 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24.
Ранее Александр Жулин заявил, что его фигуристы хорошо себя показали на прокатах.