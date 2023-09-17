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Жулин заявил, что его фигуристы хорошо себя показали на прокатах

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Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что его группа показала хорошие выступления на открытых прокатах национальной сборной.
Жулин заявил, что его фигуристы хорошо себя показали на прокатах
  • РИА Новости

«Хорошо оцениваю свою группу. Молодцы, старались. Пока все готовы процентов на 60—70, но будем работать. Рано говорить о форме сборной в сентябре», — цитирует Жулина РИА Новости.

В Москве 16 и 17 сентября на арене «Мегаспорт» прошли контрольные прокаты сборной России. 

Международный союз конькобежцев (ISU) 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24. 

Ранее литовский фигурист Даниелс Кочкерс высказался о конкуренции в фигурном катании после отстранения российских спортсменов.

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