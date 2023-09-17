Жулин заявил, что его фигуристы хорошо себя показали на прокатах

Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что его группа показала хорошие выступления на открытых прокатах национальной сборной.

«Хорошо оцениваю свою группу. Молодцы, старались. Пока все готовы процентов на 60—70, но будем работать. Рано говорить о форме сборной в сентябре», — цитирует Жулина РИА Новости.

В Москве 16 и 17 сентября на арене «Мегаспорт» прошли контрольные прокаты сборной России.

Международный союз конькобежцев (ISU) 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24.

Ранее литовский фигурист Даниелс Кочкерс высказался о конкуренции в фигурном катании после отстранения российских спортсменов.