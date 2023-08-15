Литовский фигурист Кочкерс: без россиян абсолютно нет конкуренции

Литовский фигурист Даниелс Кочкерс высказался о конкуренции в фигурном катании после отстранения российских спортсменов.

«Скучно ли сейчас соревноваться без россиян? Конечно, скучно. Абсолютно нет конкуренции. Мне, конечно, пока что не стремиться до первых мест, я не ставлю себе такую цель, потому что осознаю реальную свою ситуацию. Но если смотреть на результаты позапрошлого и прошлого сезона, то это две разные вещи. Мне кажется, так просто неинтересно заниматься», — приводит слова Кочкерса Sport24.

Международный союз конькобежцев (ISU) 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Многие ассоциации учли указания МОК.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева оценила уровень конкуренции на международных турнирах без россиян.