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Литовский фигурист Кочкерс: без россиян абсолютно нет конкуренции

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Литовский фигурист Даниелс Кочкерс высказался о конкуренции в фигурном катании после отстранения российских спортсменов.
Литовский фигурист Кочкерс: без россиян абсолютно нет конкуренции
  • Gettyimages.ru
  • © Joosep Martinson - International Skating Union

«Скучно ли сейчас соревноваться без россиян? Конечно, скучно. Абсолютно нет конкуренции. Мне, конечно, пока что не стремиться до первых мест, я не ставлю себе такую цель, потому что осознаю реальную свою ситуацию. Но если смотреть на результаты позапрошлого и прошлого сезона, то это две разные вещи. Мне кажется, так просто неинтересно заниматься», — приводит слова Кочкерса Sport24.

Международный союз конькобежцев (ISU) 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24. 

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Многие ассоциации учли указания МОК.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева оценила уровень конкуренции на международных турнирах без россиян.

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