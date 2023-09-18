Осинькин рассказал, что не сможет просто так уйти из «Крыльев» в топ-клуб РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о переходе в другой клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Готов ли к я предложениям от топ-клубов РПЛ? Есть определённые договорённости с клубом. Вы же понимаете, что просто так уйти ни одна из сторон не может», — цитирует Осинькина «Чемпионат».

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Сине-зелёные с 15 баллами располагаются на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Осинькин прокомментировал ничейный результат в матче восьмого тура РПЛ с ЦСКА.