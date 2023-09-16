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Осинькин — о ничьей с ЦСКА: такой результат можно воспринимать только негативно

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал ничейный результат в матче восьмого тура РПЛ с ЦСКА.

«Когда команда ведёт 2:0, а играет 2:2, имея преимущество в одного человека, такой результат можно воспринимать только негативно. Хотели выиграть, причины назвать сложно. Хотели спасти матч, но не хватает глубины скамейки», — цитирует Осинькина «Чемпионат».

Встреча проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающие Антон Заболотный с пенальти и Фёдор Чалов. У гостей голы на счету защитника Николая Рассказова и полузащитника Никиты Салтыкова.

На 62-й минуте игры красную карточку получил защитник армейцев Виллиан Роша. На 91-й минуте с поля был удалён защитник самарской команды Александр Солдатенков.

Таким образом, красно-синие набрали 12 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ. Сине-зелёные с 15 баллами расположились на второй строчке.

Ранее защитник ЦСКА Мойзес Барбоза получил травму в матче восьмого тура РПЛ с «Крыльями Советов».

 

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