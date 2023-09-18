Metaratings: Бакаевым интересуются клубы из Катара и ОАЭ

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев может продолжить карьеру в клубах из Катара или ОАЭ.

Как сообщает Metaratings, у Бакаева есть предложение от одного клуба из Катара и от двух из ОАЭ. Сам футболист планирует получить больше игровой практики с минимальными потерями относительно текущей зарплаты в «Зените».

По информации журналиста Ивана Карпова, бывший полузащитник московского «Спартака» может продолжить карьеру в Израиле, ОАЭ, Катаре или Кувейте.

27-летний хавбек в составе сине-бело-голубых завоевал золотые медали чемпионата России сезона-2022/23. В 34 матчах за «Зенит» Бакаев забил три мяча и сделал три результативные передачи во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его стоимость в €2,5 млн.

Ранее Медведев анекдотом ответил на вопрос о возможном уходе Бакаева.