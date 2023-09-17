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Медведев анекдотом ответил на вопрос о возможном уходе Бакаева

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Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном уходе полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Мы не комментируем процесс, только результат. Это как в анекдоте: «Гиви, помидоры любишь?» — «Кушать не люблю, а так — да». Дождитесь результата», — цитирует Медведева РИА Новости.

По информации журналиста Ивана Карпова, бывший полузащитник московского «Спартака» может продолжить карьеру в Израиле, ОАЭ, Катаре или Кувейте. 

27-летний хавбек в составе сине-бело-голубых завоевал золотые медали чемпионата России сезона-2022/23. В 34 матчах за «Зенит» Бакаев забил три мяча и сделал три результативные передачи во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его стоимость в €2,5 млн.

Ранее Медведев заявил, что клуб не станет подписывать контракты с игроками, которые находятся в статусе свободных агентов.

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