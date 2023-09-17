В «Зените» назвали маловероятным подписание контрактов со свободными агентами

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не станет подписывать контракты с игроками, которые находятся в статусе свободных агентов.

«У нас есть две недели на то, чтобы посмотреть. Но редко бывает, что свободным агентом оказывается игрок, который может удовлетворить наши требования и запросы», — цитирует Медведева РИА Новости.

9 сентября «Зенит» объявил о переходе нападающего Вильсона Изидора из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.

16 сентября Аннас Эль Гуш, агент нападающего сборной Марокко Уссамы Идрисси, высказался об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита» и «Краснодара».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, планирует ли клуб подписывать свободных агентов.