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В «Зените» назвали маловероятным подписание контрактов со свободными агентами

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Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не станет подписывать контракты с игроками, которые находятся в статусе свободных агентов.
В «Зените» назвали маловероятным подписание контрактов со свободными агентами
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У нас есть две недели на то, чтобы посмотреть. Но редко бывает, что свободным агентом оказывается игрок, который может удовлетворить наши требования и запросы», — цитирует Медведева РИА Новости.

9 сентября «Зенит» объявил о переходе нападающего Вильсона Изидора из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.

16 сентября Аннас Эль Гуш, агент нападающего сборной Марокко Уссамы Идрисси, высказался об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита» и «Краснодара».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, планирует ли клуб подписывать свободных агентов.

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