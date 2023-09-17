В «Зените» назвали маловероятным подписание контрактов со свободными агентами
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«У нас есть две недели на то, чтобы посмотреть. Но редко бывает, что свободным агентом оказывается игрок, который может удовлетворить наши требования и запросы», — цитирует Медведева РИА Новости.
9 сентября «Зенит» объявил о переходе нападающего Вильсона Изидора из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.
16 сентября Аннас Эль Гуш, агент нападающего сборной Марокко Уссамы Идрисси, высказался об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита» и «Краснодара».
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, планирует ли клуб подписывать свободных агентов.