Семак не исключил подписания «Зенитом» свободных агентов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, планирует ли клуб подписывать свободных агентов.

«Вероятность такая существует, у нас есть возможность включить в заявку ещё одного игрока, даже иностранца. Будем смотреть. Может получиться, может не получиться. Наверное, маловероятно», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

9 сентября «Зенит» объявил о переходе нападающего Вильсона Изидора из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.

16 сентября Аннас Эль Гуш, агент нападающего сборной Марокко Уссамы Идрисси, высказался об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита» и «Краснодара».

Ранее Луис Фернандо Гарсия, представитель полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал будущее своего игрока в санкт-петербургском клубе.