Агент экс-игрока «Севильи» Идрисси сообщил об интересе «Зенита» и «Краснодара»

Аннас Эль Гуш, агент нападающего сборной Марокко Уссамы Идрисси, высказался об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита» и «Краснодара».

«В Уссаме заинтересованы «Зенит» и «Краснодар», и мы изучаем возможность игры в России. Может ли Идрисси оказаться в РПЛ? Такой вариант есть», — приводит слова агента Sport24.

Идрисси на данный момент находится без клуба, после ухода из испанской «Севильи» в сентябре.

В сезоне-2022/23 футболист выступал за «Фейеноорд» на правах аренды. Он провёл 38 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €5,5 млн.

Ранее футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бывшего нападающего санкт-петербургского «Зенита» Малкома, заявил, что его клиент в будущем может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).