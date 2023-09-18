Бистрович: когда возвращался в ЦСКА, был уверен, что останусь

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал, почему принял решение перейти в «Балтику» на правах годичной аренды.

«Когда я возвращался, был уверен, что останусь. Федотов сразу дал понять, что на моей позиции в команде высокая конкуренция и завоевать место в составе будет крайне тяжело. Мне же было очень важно получать игровую практику, чтобы набрать форму после травмы. В ЦСКА этого никто не обещал», — цитирует Бистровича «Чемпионат».

Бистрович перешёл в «Балтику» 14 сентября на правах аренды до конца сезона-2023/2024 с правом выкупа.

Хорватский полузащитник выступает за ЦСКА с января 2018 года. На его счету восемь голов в 96 матчах за армейцев.

В сезоне-2022/23 хавбек выступал на правах аренды за «Лечче» и «Фортуну».

Ранее Бистрович высказался о своём дебютном матче с «Ростовом» в восьмом туре РПЛ.