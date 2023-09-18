Радимов — о Деограсии: если продолжит так работать, то поедет в московский клуб
«Оренбург» вернулся той командой, которой был в прошлом году. Если Деограсия будет так же работать, то в следующем году поедет в московский клуб. Личка уехал и показывает результат в «Динамо», — цитирует Радимова «Матч ТВ».
«Локомотив» на своём поле потерпел поражение от «Оренбурга» (0:2). Мячи забили Иван Башич (85-я минута), Дмитрий Воробьёв (94-я).
«Локо» с 12 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (восемь) располагается на 11-й строчке.
Ранее Деограсия выразил надежду, что после победы над «Локомотивом» у команды начнётся белая полоса.