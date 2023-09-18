Директор «Монако» Скуро: Головин один из ключевых футболистов, который ведёт команду за собой

Директор по футболу «Монако» Тьяго Скуро оценил игру российского полузащитника Александра Головина.

«Алекс — лидер «Монако», один из ключевых футболистов, который ведёт команду за собой. Для меня нет ничего удивительного, что Головин получил капитанскую повязку. Его можно даже назвать ветераном команды. После паузы на игры сборных он вернулся в отличном состоянии и был очень подвижен», — приводит слова Скуро Metaratings.ru.

Матч пятого тура с участием «Монако» и «Лорьяна» прошёл на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» и завершился со счётом 2:2.

Головин получил капитанскую повязку на 66-й минуте, после замены основного капитана «Монако» Виссама Бен-Йеддера. Российский полузащитник отметился забитым мячом и результативной передачей.

«Монако» с 11 очками занимает первое место в Лиге 1. «Лорьян» (шесть) занимает десятую позицию в турнирной таблице.

Ранее бывший полузащитник «Страсбурга» Александр Мостовой высказался о карьере Головина в Лиге 1.