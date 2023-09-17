Узнать больше

Мостовой: Головин — лидер «Монако», ему не стоит покидать этот клуб

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Страсбурга» Александр Мостовой высказался о карьере Александра Головина в Лиге 1.

«Я думаю, Александр Головин успел стать лидером в «Монако». Как по достойной игре за команду, так и по количеству лет, проведённых в клубе. Шесть лет — это приличный срок. Поэтому я с уверенностью могу назвать его лидером монегасков. За эти годы он из игрока запаса смог стать основным. Очень быстро летит время, казалось, что совсем недавно он только уезжал во Францию из ЦСКА», — заявил Мостовой RT.

Также бывший полузащитник сборной России отметил, что Головину не стоит покидать Лазурный Берег Франции и уезжать в другой чемпионат.

«Что касается продолжения карьеры, то, я думаю, ему не стоит никуда уезжать. Нужна стабильность. Да, команда не играет в еврокубках, но в прошлом же сезоне играла. И не факт, что в будущем не будет. Тем более что в этом году «Монако» может составить достойную конкуренцию ПСЖ. Результаты парижан в этом сезоне весьма неубедительные, поэтому я считаю монегасков одними из претендентов на чемпионство. Так что нет никакого смысла уходить, не факт, что у него получится закрепиться и быть игроком основы где-нибудь в условной Германии. На это нужно время», — добавил Мостовой.

Ранее Головин высказался о капитанской повязке в матче пятого тура Лиги 1 с «Лорьяном».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить